В Париже нарастает напряженность, "желтые жилеты" сооружают баррикады

Ситуация с протестом "желтых жилетов" в Париже и по стране в субботу обострилась ко второй половине дня, французские СМИ сообщают о сотнях задержанных участников акций, в том числе 598 - в столице, 475 из них взяты под стражу.

Начинавшаяся относительно спокойно, особенно по сравнению с беспорядками прошлой субботы, манифестация в районе Елисейских полей в конечном счете вылилась в сооружение баррикад и поджоги. Изрядная напряженность отмечена на парижских Больших бульварах, где к полудню были возведены баррикады и произошли столкновения.

Police violence in #France continues...



A #YellowVests protester was shot directly in the stomach without any reason while he was just standing on the street#GiletsJaunes#FranceProtests#MacronDemissionpic.twitter.com/Z02l8v9fRB