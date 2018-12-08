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15:50 08.12.2018

Порошенко: Закон об украинском языке должен быть лишен конъюнктуры

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Порошенко: Закон об украинском языке должен быть лишен конъюнктуры

Закон о государственном украинском языке не должен быть конъюнктурным, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я не был сторонником того, чтобы его рассмотрение проходило в преддверии избирательной кампании. Я не хочу, чтобы кто-то спекулировал на этой теме, поскольку язык – это точно не тема для спекуляций. Стратегический для Украины закон должен быть точно лишен какой-либо конъюнктуры", - сказал П.Порошенко, выступая в субботу во Львове на торжествах по случаю 150-летия создания общества "Просвита".

По его словам, этот закон "должен быть на века".

Президент отметил, что закон должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики, учитывая будущее членство Украины в ЕС.

П.Порошенко напомнил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Законопроект предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. Функциями уполномоченного будет защита украинского языка как элемента конституционного строя и защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг во всех сферах общественной жизни по всей территории страны.

Предлагается ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере применения государственного языка.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку". Она будет аналогичной той, которая предусмотрена за публичное надругательство над государственным флагом, гербом, гимном – штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Теги: #язык #порошенко #закон
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