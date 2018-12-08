События

15:43 08.12.2018

В акциях "желтых жилетов" во Франции участвуют более 30 тыс. человек

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В акциях "желтых жилетов" во Франции участвуют более 30 тыс. человек

Замглавы МВД Франции Лоран Нюнес заявил в субботу, что в акциях протеста "желтых жилетов" по всей Франции принимают участие примерно 31 тыс. человек, а органы правопорядка задержали более 700 протестующих.

"Что касается общенационального уровня, включая Париж, то у нас более 700 задержанных; причем в этом движении по всей стране принимают участие 31 тыс. человек, включая 8 тыс. в Париже", - сказал он телеканалу "Франс 2".

На прошлых выходных в Париже прошли масштабные столкновения между "Желтыми жилетами" и стражами порядка, поэтому на этот раз в столице Франции были еще больше усилены меры безопасности.

Субботние акции протеста организованы и в других французских городах.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Ранее на этой неделе телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе намеченной на субботу акции демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.

Теги: #франция #мвд #желтые_жилеты
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