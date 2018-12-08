События

15:38 08.12.2018

Порошенко заявил, что подпишет закон о перечне бойцов за независимость Украины со статусом УБД

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Порошенко заявил, что подпишет закон о перечне бойцов за независимость Украины со статусом УБД

Президент Украины Петр Порошенко обещает подписать изменения в закон о статусе ветеранов войны, как только он поступит к нему из Верховной Рады.

"За мной дело не станет. Этот закон я подпишу сразу же, как он придет ко мне из парламента. Немедленно", - сказал он, выступая в субботу во Львове на торжествах по случаю 150-летия создания общества "Просвита".

Он напомнил, что этот закон присваивает борцам за независимость Украины в XX веке официальный государственный статус участника боевых действий (УБД).

Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада проголосовала в первом чтении и в целом за законопроект, который расширил перечень участников боевых действий (УБД) воинами ряда армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке.

Принятым законом внесены изменения в ст.6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Участниками боевых действия признаются воины Украинской повстанческой армии, которые участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах, не совершившие преступления против мира и человечества, и были реабилитированы.

После вступления в силу принятых изменений участниками боевых действий будут признаны также воины Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

В этот перечень также входят воины, признанные борцами за независимость Украины в XX веке, согласно закону о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке.

Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на своей страничке в микроблоге Твиттер написал 7 декабря, что подписал этот закон.

Теги: #убд #порошенко #закон
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