События

15:08 08.12.2018

На концерте в Италии погибли шесть человек

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В клубе недалеко от итальянского города Анкона  во время рэп-концерта неизвестные распылили едкий газ, что вызвало массовую панику среди посетителей, сообщает La Repubblica.

В заведении возникла давка, в результате которой погибли не менее шести человек и около 120 были госпитализированы с травмами.

Среди погибших — пять несовершеннолетних. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в клубе в момент происшествия находились около тысячи человек.

Инцидент произошел ночью в популярном клубе Lanterna Azzurra, где выступал местная знаменитость Sfera Ebbasta.

Теги: #италия #чп #давка #клуб
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Интерфакс-Украина
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