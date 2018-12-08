На концерте в Италии погибли шесть человек

В клубе недалеко от итальянского города Анкона во время рэп-концерта неизвестные распылили едкий газ, что вызвало массовую панику среди посетителей, сообщает La Repubblica.

В заведении возникла давка, в результате которой погибли не менее шести человек и около 120 были госпитализированы с травмами.

Среди погибших — пять несовершеннолетних. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в клубе в момент происшествия находились около тысячи человек.

Инцидент произошел ночью в популярном клубе Lanterna Azzurra, где выступал местная знаменитость Sfera Ebbasta.