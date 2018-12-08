Демонстранты в Париже попытались начать марш в сторону Елисейского дворца

Участники антиправительственной акции протеста "желтых жилетов" в Париже попытались начать марш к Елисейскому дворцу - резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, передает агентство Associated Press.

Однако их путь, пролегающей по Елисейским полям, преграждают подразделения полиции по борьбе с беспорядками, отмечает агентство.

Кроме этого, полиция перекрыла все улицы в районе Елисейского дворца при помощи грузовиков и стальных барьеров.

Всего к охране правопорядка только Париже привлечены около 8 тыс. полицейских.

Демонстранты начали собираться на рассвете возле Триумфальной арки, которая пострадала в ходе беспорядков на прошлых выходных. Протестующие несли с собой флаги Франции, на них были жилеты с неоновыми названиями их общественного движения.

В субботу глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал участников протеста к спокойствию. Он также заявил, что в рядах протестующих пытаются спрятаться "творящие насилие люди", от которых мирным участникам протеста следует держаться подальше.

Associated Press отмечает, что в последние дни Макрона почти не появляется на публике. Однако в ночь на субботу, по данным местным СМИ, он провел встречу с сотрудниками подразделения полиции по борьбе с беспорядками, размещенными в Париже.

Протесты "желтых жилетов"

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Ранее на этой неделе телеканал BFM-TV со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе намеченной на субботу акции демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.