События

14:57 08.12.2018

Рука-манипулятор МКС захватила корабль Dragon для последующей стыковки

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Экипаж Международной космической станции (МКС) в субботу осуществил с помощью руки-манипулятора захват подлетевшего к ней американского грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

По данным Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне, захват "грузовика" с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2 осуществлен в 14:21. В настоящее время началась операция по стыковке грузового космического корабля к американскому сегменту МКС - модулю Harmony.

Первоначально она планировалась на 13:00 в, однако из-за нарушенной космической связи с МКС, которая осуществлялась через один из спутников-ретрансляторов, захват был отложен. После переключения на резервный спутник связь была восстановлена и операция по захвату продолжилась.

Dragon должен доставить на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым космическим корабль Dragon отправилась к МКС 5 декабря.

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Интерфакс-Украина
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