События

14:51 08.12.2018

В Брюсселе произошли столкновения "желтых жилетов" с силами правопорядка

1 мин читать
В Брюсселе произошли столкновения "желтых жилетов" с силами правопорядка

Ситуация с протестной акцией "желтых жилетов" в Брюсселе обострилась, манифестанты пытались пройти в "нейтральную зону" - квартал правительственных учреждений в центре столицы, перекрытый силами правопорядка, более 100 участников акции (большинство еще до ее начала) задержаны.

Первое столкновение манифестантов с полицией произошло на улице Монтуайе, близ брюссельских учреждений ЕС. Около 500 "желтых жилетов" двинулись по улице Луа в направлении площади Шумана, где сосредоточены главные институты Евросоюза, но были остановлены полицейскими.

Попытка обойти этот кордон успеха не принесла - все прилегающие улицы оказались перекрытыми. Тогда группа манифестантов сумела преодолеть одно из полицейских заграждений, после чего произошло столкновение. В полицейских полетели бутылки и другие предметы. В ответ был применен слезоточивый газ. Раздавались звуки петард.

В других кварталах манифестация продолжается. Группа участников акции блокирует автомобильный туннель улицы Трон.

Теги: #акции_протеста #брюссель
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция задержала в Париже перед акциями протеста более 250 человек

В Париже временно закрыли Сорбонну из соображений безопасности

"Желтые жилеты" считают недостаточными уступки правительства Франции по налогам

На пунктах пропуска в Волынской области продолжается блокирование движения автотранспорта

Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дороги к трем пунктам пропуска на границе с Польшей

Около 8 тыс. человек пришли на акцию протеста в Париже против повышения цен на топливо

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов в Париже

Владельцы авто с еврономерами перекрыли дороги в 16 областях по состоянию на 13:00

В 23 населенных пунктах Украины ограничено движения из-за акций автомобилистов с еврономерами

Более 800 правоохранителей обеспечивают безопасность в связи с проведением акции в центре Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

В акциях "желтых жилетов" во Франции участвуют более 30 тыс. человек

Порошенко заявил, что подпишет закон о перечне бойцов за независимость Украины со статусом УБД

Трамп скептически отозвался об идее создания европейской армии, призвал честно платить "долю за НАТО"

На концерте в Италии погибли шесть человек

Полицейские задержали более 500 демонстрантов в Париже

Демонстранты в Париже попытались начать марш в сторону Елисейского дворца

Рука-манипулятор МКС захватила корабль Dragon для последующей стыковки

При захвате рукой-манипулятором МКС корабля Dragon возникли проблемы со связью

Пограничники задержали в аэропорту "Львов" гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

В Киеве суд арестовал с правом залога двух врачей, требовавших взятку у ветерана АТО за установление инвалидности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА