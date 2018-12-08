События

14:45 08.12.2018

Пограничники задержали в аэропорту "Львов" гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

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Украинские пограничники 7 декабря задержали в международном аэропорту "Львов" гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола. Его арестовали для дальнейшей экстрадиции в Венгрию.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины, гражданин Турции, 1975 года рождения, прилетел рейсом "Стамбул – Львов". О том, что в отношении него сработала база Интерпола, пограничники Львовского отряда сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве и сотрудникам Национальной полиции.

"Мужчину … задержали и арестовали с целью дальнейшей экстрадиции в Венгрию для привлечения к уголовной ответственности за отмывание денег, а именно – по ст. 399 УК Венгрии", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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