Пограничники задержали в аэропорту "Львов" гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

Украинские пограничники 7 декабря задержали в международном аэропорту "Львов" гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола. Его арестовали для дальнейшей экстрадиции в Венгрию.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины, гражданин Турции, 1975 года рождения, прилетел рейсом "Стамбул – Львов". О том, что в отношении него сработала база Интерпола, пограничники Львовского отряда сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве и сотрудникам Национальной полиции.

"Мужчину … задержали и арестовали с целью дальнейшей экстрадиции в Венгрию для привлечения к уголовной ответственности за отмывание денег, а именно – по ст. 399 УК Венгрии", - говорится в сообщении.