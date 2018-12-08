События

14:44 08.12.2018

В Киеве суд арестовал с правом залога двух врачей, требовавших взятку у ветерана АТО за установление инвалидности

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Оболонский районный суд арестовал на 60 суток руководителя Центрального медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны, задержанных за требование взятки у ветерана АТО.

"В качестве альтернативы суд установил подозреваемым залог в размере почти 2 млн грн для каждого", - сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в субботу.

Подозреваемых задержали 5 декабря на рабочем месте после получения взятки в сумме, эквивалентной 42 тыс 600 грн.

Эти деньги они требовали у участника АТО, который в ходе боевых действий получил тяжелую травму ноги, за установление ему группы инвалидности.

По информации прокуратуры, во время обысков по местам работы и проживания злоумышленников правоохранители выявили более 20 пакетов документов военнослужащих, которые также претендуют на получение инвалидности. "К каждому из этих пакетов был прикреплен конверт с деньгами. Сумма в конвертах была от 700 до 4 тыс долларов США", - отмечается в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.

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