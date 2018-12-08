События

14:43 08.12.2018

Сурков будет представлять Россию на встрече советников лидеров "нормандской четверки" – Песков

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Сурков будет представлять Россию на встрече советников лидеров "нормандской четверки" – Песков

Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"От нас должен быть Сурков", - сказал Д.Песков журналистам в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он пояснил, что речь идет о встрече, договоренность о которой была достигнута во время встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Аргентине.

Теги: #нормандский_формат #сурков
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