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12:53 08.12.2018

Полиция задержала в Париже перед акциями протеста более 250 человек

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Полиция задержала в Париже перед акциями протеста более 250 человек

Полиция Франции в преддверии субботних акций протеста "желтых жилетов" задержала в Париже 278 человек, сообщают французские СМИ.

Первые протестующие начали собираться в Париже еще на рассвете. Среди них звучали призывы к властям уделять больше внимание благосостоянию всех жителей Франции и ввести налоги против наиболее богатых слоев населения.

После беспорядков и погромов, организованных демонстрантами на прошлых выходных, власти приняли решение задействовать для обеспечения порядка в Париже около 8 тыс. сотрудников полиции. На некоторых улицах будут размещены бронеавтомобили жандармерии. Полиция также будет проверять лиц, прибывающих на поездах во французскую столицу.

По данным СМИ, особое внимание органы правопорядка будут уделять Елисейским полям и Площади Бастилии.

Ранее власти французской столицы объявили, что ряд исторических, культурных и туристических объектов не будут работать в субботу. В частности, речь идет о Большом дворце, который является крупным культурным центром. Также для посещения будет закрыта Эйфелева башня, Лувр и музей Орсе.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Ранее на этой неделе телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе намеченной на субботу акции демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.

Теги: #акции_протеста #франция #полиция
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