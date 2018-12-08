События

11:11 08.12.2018

В США прокуроры затребовали тюремный срок для бывшего адвоката Трампа

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Американская генпрокуратура потребовала приговорить бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к пятилетнему тюремному сроку, сообщают в субботу западные СМИ.

По их данным, М.Коэну инкриминируют лживые высказывания, налоговые преступления, а также махинации в ходе избирательной кампании.

В документе, опубликованном спецпрокурором Робертом Мюллером, говорится, что М.Коэн выходил на связь с гражданином РФ в ходе предвыборной кампании.

В ноябре 2015 года М.Коэн общался с россиянином, фамилия которого называется, который предложил создать "политическое" взаимодействие с Россией на "правительственном уровне", говорится в документе.

М.Коэн, как отмечается в документе, отказался от предложения, однако отслеживал до июня 2016 года судьбу строительного проекта в Москве - пока Трамп не победил на праймериз Республиканской партии.

На прошлой неделе М.Коэн признал вину в даче ложных показаний конгрессу по "российскому делу".

По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в сенате США относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве. В частности, по словам экс-адвоката Д.Трампа, он соврал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года.

Р.Мюллер занимается расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Российская сторона и сам Д.Трамп неоднократно отвергали эти подозрения.

Теги: #сша #трамп #прокуратура #адвокат
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