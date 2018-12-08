События

09:38 08.12.2018

В Одесской области блокпосты и объекты стратегического значения усилены кинологами со служебными собаками

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В Одесской области блокпосты и объекты стратегического значения усилены кинологами со служебными собаками

В Одесской области кинологи со служебным собаками сосредоточены на стационарных блокпостах вокруг областного центра, а также на территории железнодорожного вокзала, международного аэропорта и автовокзала города.

"Проверяя граждан и автомобили, особое внимание они обращают на наличие опасных предметов или запрещенных веществ", - сообщил отдел коммуникации Одесской области.

Одесская область – одна из десяти областей Украины, где до 26 декабря введено военное положение.

Кроме того, по инициативе МВД было решено усилить присутствие правоохранителей в Одесской области для обеспечения порядка.

Теги: #кинологи #военное_положение #одесская_область
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