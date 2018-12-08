События

08:36 08.12.2018

Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате давки на рэп-концерте в Италии

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Как минимум шесть человек погибли и десятки пострадали в результате давки на рэп-концерте в ночном клубе в городе Анкона на восточном побережье Италии, причиной давки мог стать распыленный в зале газовый баллончик, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Итальянская газета Reppublica сообщает, что погибли пятеро подростков - два юноши и три девушки, а также женщина, пришедшая на концерт с дочерью. Издание утверждает, что всего могли пострадать более ста человек, состояние 12 человек оценивается как крайне тяжелое. Итальянское информационное агентство ANSA тоже сообщает о 12 пострадавших в крайне тяжелом состоянии, но не приводит данных об общем количестве раненых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официального подтверждения этой информации пока нет. Местные спасатели в своем "Твиттере" подтверждают, что пострадавших десятки, но ни точного количества, ни информации об их состоянии не приводят.

Теги: #побережье #италия #давка #клуб
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