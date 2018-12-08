За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один раненс

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям наших войск. В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, один из них – смертельно", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Авдеевка, Водяное, Пески, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка Гнутово и Водяное, что на Приазовье.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на одном из направлений зафиксировано активность вражеского снайпера.

"Кроме того, оккупанты применили вооружение БМП вблизи Зайцево, что на Горловском направлении, и Опытного - на Донецком", - подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки за минувшие сутки два боевика уничтожены и еще два ранены.

"С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял", - добавили в штабе.