События

05:36 08.12.2018

В Париже запланированы массовые акции протеста, закрыты Лувр и Эйфелева башня

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Массовые акции протеста пройдут в субботу во французской столице на фоне усиленных мер безопасности.

После беспорядков и погромов, организованных демонстрантами на прошлых выходных, местные власти приняли решение повысить меры безопасности. Так, для обеспечения порядка в Париже будет задействовано около 8 тыс. сотрудников полиции. На некоторых улицах будут размещены бронеавтомобили жандармерии.

Столичная полиция определила 14 секторов в городе, на которых участники акций могут попытаться устроить беспорядки. Среди них - центральные районы Парижа - Елисейские поля и площадь Согласия.

По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, подобные меры будут предприняты для того, чтобы "обеспечить порядок" на фоне действий крайне левых и крайне правых группировок.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в пятницу на пресс-конференции также заявил, что "согласно имеющейся информации, радикально настроенные личности и бунтовщики попытаются в субботу активно действовать".

Владельцы магазинов и различных бутиков, расположенных на центральных улицах французской столицы, начали накануне готовиться к возможным беспорядкам и погромам. Многие из них закрыли стеклянные витрины деревянными паллетами.

Мэр Парижа Анна Идальго призвала всех протестующих проявить сдержанность и уважение друг к другу. "Позаботьтесь о Париже, потому что Париж принадлежит всем французам", - отметила она.

Ранее власти французской столицы в рамках меры предосторожности объявили, что ряд исторических, культурных и туристических объектов не будут работать в субботу. В частности, речь идет о Большом дворце, известном как крупный культурный центр. Также для посещения будет закрыта Эйфелева башня, Лувр и музей Орсе. "Нам нужно обеспечить защиту культурных объектов в Париже", - объяснил такое решение министр культуры Франции Франк Риестер.

Ранее на этой неделе телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе намеченной на субботу акции демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.

Акции протеста пройдут в субботу и в других французских городах, однако, ожидается, что они будут не такими массовыми, как в столице. В общей сложности для обеспечения безопасности по всей стране в субботу задействуют около 90 тыс. полицейских.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топлива. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

В минувшие выходные протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили Париж. Протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице были временно закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая "Галерея Лафайет".

Теги: #париж #франция #протесты
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