В Киеве появится мурал, посвященный бою под Крутами

В Киеве возле Дворца Украина появится мурал, посвященный бою под Крутами, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"В центре Киева возле Дворца Украина, началось создание мурала "Круты", посвященного бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918", - говорится в сообщении.

Художник проекта - Андрей Пальваль (творческая группа Kailas-V), известный как автор многих муралов в Украине и мире.

Как отмечается, мурал "Круты" - это совместный проект создателей фильма "Круты 1918", департамента общественных коммуникаций КГГА, Печерской районной государственной администрации в г.Киеве, общественной организации "Ай лав Юкрейн", проекта "Киевские муралы", при поддержке компании ООО "ОП "Полисан".

Председатель Госкино Филипп Ильенко отметил: "Главной особенностью стрит-арта является его доступность большому количеству людей. Важно, что в Киеве появится мурал, посвященный памяти героев Крут. Кроме того, что это эффективный способ продвижения фильма, который уже совсем скоро появится на широких экранах, это важная культурная достопримечательность, которая должна быть на улицах наших городов".

В пресс-службе ведомства также отметили, что 7 февраля 2019 года в широкий прокат выйдет фильм "Круты 1918".