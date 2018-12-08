На взятке разоблачены руководители одного из университетов в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды руководителей одного из высших учебных заведений Киева, сообщил пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что ректор университета совместно с проректором по научной работе и главным бухгалтером требовали от иностранных студентов деньги за не отчисление по обучению и возвращения вида на жительство в Украине. Стоимость таких "образовательных услуг" составляла $3 тыс. США", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали трех фигуранток дела на рабочем месте после получения заключительной части взятки от иностранного студента в размере $3 тыс. США.

Кроме того, досудебное следствие установило, что с 2016 года злоумышленницы наладили механизм легализации иностранных граждан путем направления приглашений на обучение без соблюдения установленной законом процедуры.

Правоохранители изъяли виды на жительство, паспорта иностранных граждан, "черную" бухгалтерию и $20 тыс. США.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины злоумышленницам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.