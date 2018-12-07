В Киеве с 9 декабря изменится расписание городской электрички

В Киеве с 9 декабря изменится расписание электропоездов "Городская электричка", сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс".

"Уважаемые пассажиры! Мы стараемся постоянно улучшать качество услуг и повышать комфорт ваших поездок, поэтому с 9 декабря 2018 года мы меняем расписание движения городских электропоездов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обновленное расписание позже будет размещено на всех станциях "Городской электрички", а также на официальном сайте Киевпастранса.