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23:46 07.12.2018

В Киеве с 9 декабря изменится расписание городской электрички

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В Киеве с 9 декабря изменится расписание городской электрички

В Киеве с 9 декабря изменится расписание электропоездов "Городская электричка", сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс".

"Уважаемые пассажиры! Мы стараемся постоянно улучшать качество услуг и повышать комфорт ваших поездок, поэтому с 9 декабря 2018 года мы меняем расписание движения городских электропоездов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обновленное расписание позже будет размещено на всех станциях "Городской электрички", а также на официальном сайте Киевпастранса.

 

Теги: #киев #расписание #украина #электричка
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