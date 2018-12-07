События

22:54 07.12.2018

В Одессе суд арестовал троих мошенников, вымогавших деньги у крымчан

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Приморский райсуд г.Одесса 6 декабря арестовал троих участников организованной преступной группы, которые мошенническим путем выманивали деньги у граждан, которые проживают на временно оккупированной территории полуострова Крым, сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Как сообщает сайт прокуратуры, злоумышленники с начала 2016 года в г.Киев под предлогом проведения магических ритуалов от имени победительницы телевизионного проекта "Битва экстрасенсов" Ильмиры Дербенцевой организовали мошенническую схему с завладением денежных средств граждан, проживающих в Крыму.

Как отмечается, 14 августа текущего года правоохранители разоблачили схему злоумышленников и задержали ее организаторов.

Прокуратура сообщила задержанным о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.190 ч.3,4 Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня количество подозреваемых по уголовному производству составляет 8 человек", - отметили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #мошенники #украина #суд #одесса
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