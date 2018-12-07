События

18:46 07.12.2018

В суд передано дело против двух правоохранителей за задержание и избиение студента во время Майдана

2 мин читать
В суд передано дело против двух правоохранителей за задержание и избиение студента во время Майдана

Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из райуправлений милиции Киева и оперуполномоченного этого подразделения, в настоящее время работающего оперуполномоченным управления уголовного розыска Национальной полиции в г.Киеве, передано в суд 6 декабря.

Как сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, правоохранители подозреваются в превышении власти и безосновательном задержании в январе 2014 года в Киеве на Подоле одного из студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения им.Карпенка-Карого, сопровождавшемся нанесением потерпевшему телесных повреждений.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.365, ч.1 ст.366, ч.2 ст.384, ст.340 Уголовного кодекса Украины (превышение власти по предварительному сговору группой лиц, служебный подлог, предоставление заведомо неправдивых показаний и незаконное препятствие организации проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций).

После задержания и избиения потерпевший вместе с другими задержанными студентами был доставлен в одно из райуправлений милиции, где на основании сфальсифицированных материалов уголовного производства - фиктивных рапортов и заведомо неправдивых свидетельских показаний - студентов незаконно задержали, привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках и к ним были применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашних арестов.

В этой части досудебное расследование продолжается. Решается вопрос и собираются доказательства для привлечения к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений, в частности из числа руководителей оперативных и следственных подразделений, сотрудников прокуратуры и судей.

Теги: #майдан #студент #суд #избиение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полтавский апелляционный суд вновь перенес рассмотрение апелляции по делу Кернеса

Суд приговорил закладчицу метадона к 6 годам тюрьмы

Суд в Крыму около пяти часов рассматривал дело адвоката Курбединова, продолжит заседание в пятницу

Суд перенес на 19 декабря заседание о привлечении депутата Дзензерского к уголовной ответственности за недостоверный отчет в НАПК

Суд приговорил жителя Днепра к 1 году и 7 мес. заключения за кражу шоколада в супермаркете

Суд удалился для вынесения приговора по делу о госизмене Януковича после очередного отказа экс-президента выступить с последним словом

Киевлянина осудили за сообщение о "минировании" банка

Бойца ВСУ Шумкова в РФ приговорили к 4 годам колонии за якобы участие в "Правом секторе"

Суд по смертельному ДТП в центре Харькова назначил дополнительную экспертизу обвиняемой Зайцевой

Суд перенес слушание дела по убийству Вороненкова на 17 декабря из-за неявки свидетелей

ПОСЛЕДНЕЕ

Французская CMA CGM совместно с "Бруклин-Киев" примет участие в реконструкции двух причалов Одесского порта

Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС

В "Укркосмосе" рассматривают расследование НАБУ по проекту "Лыбидь" в контексте защиты интересов Украины в Лондонском арбитраже по спору с канадской MDA

МИД возмущен арестом адвоката украинских политзаключенных

Украинские консулы посетили трех раненых военнопленных моряков в "Матросской тишине" и четверых в "Лефортово"

Трамп предложил кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора США

Синод УПЦ (МП) не разрешил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе

Гройсман выступает за устранение гендерного неравенства в оплате труда

Пограничники начали проверку наличия "Зеленой карты" в автоматизированном режиме

Погода: на западе потеплеет, а на востоке сохранится холод

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА