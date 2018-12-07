События

18:19 07.12.2018

Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС

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Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в пятницу пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, никто среди украинских военнослужащих не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Ситуация в районе проведения операции остается под контролем - в ходе боевых действий ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбуке".

Неподалеку н.п.Тарамчук на Мариупольском направлении боевики открывали прицельный огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В районе Песок, Чермалыка и Гнутово НВФ обстреливали украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи н.п.Зайцево, противник применил вооружение БМП и подствольные гранатометы.

Обороняющиеся украинские подразделения предпринимали необходимые меры для подавления огневой активности боевиков.

Теги: #оос #нзф
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