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16:57 07.12.2018

Гройсман выступает за устранение гендерного неравенства в оплате труда

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Гройсман выступает за устранение гендерного неравенства в оплате труда

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым устранить гендерное неравенство в оплате труда.

Выступая в пятницу на Втором Украинском женском конгрессе в Киеве, В.Гройсман отметил, что вопросы гендерного равенства длительное время оставались без надлежащего внимания.

"Мы должны сделать всё, чтобы это равенство было в нашем обществе", - сказал он. В.Гройсман акцентировал внимание, что в Украине это неравенство в первую очередь касается оплаты труда. "Женщины почему-то на 25% получают меньше денег. У меня на этот вопрос нет ответа. Я считаю, что это дикарство, то, чего не может быть в цивилизованном обществе", - выразил недоумение премьер.

В этом контексте он заявил: "Считаю, что эта проблема должна быть немедленно решена", добавив, что это можно решить, к примеру, на законодательном уровне.

Говоря в целом о равенстве прав и возможностей мужчин и женщин, премьер напомнил, что пятая часть правительства на уровне министров и вице-премьеров - это женщины. "Могу сказать вам, опираясь на собственный опыт: там, где за дело берутся женщины, всегда есть ювелирная точность, абсолютная ответственность и достаточно высокое качество. И не замечать этого было бы абсолютно несправедливо", - подчеркнул глава правительства.

Теги: #гройсман #гендерное_равенство
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