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15:53 07.12.2018

Пограничники начали проверку наличия "Зеленой карты" в автоматизированном режиме

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Пограничники начали проверку наличия "Зеленой карты" в автоматизированном режиме

Государственная пограничная служба Украины (Госпогранслужба) в отдельных автомобильных пунктах пропуска государственной границы начала в тестовом режиме проверку наличия у автовладельцев сертификатов "Зеленая карта" в автоматизированном режиме через запрос в централизованную базу данных (ЦБД) Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, такое нововведение стало возможным благодаря сотрудничеству пограничного ведомства с МТСБУ, а именно взаимообмена данных между ЦБД МТСБУ и информационно-телекоммуникационной системой пограничного контроля "ГАРТ-1".

Таким образом, отныне пограничники при оформлении граждан, пересекающих государственную границу на автомобилях с украинской регистрацией, сразу на месте проверяют действительность страховых полисов.

Если в базе данных МТСБУ пограничники не найдут информации о заключении соответствующего договора, то автомобиль границу не пересечет, поскольку въезд транспортным средствам без указанного полиса в страны международной системы страхования "Зеленая карта" запрещено действующим законодательством. Несоответствие номера авто в базе МТСБУ и указанного в сертификате также является основанием считать полис "Зеленая карта" поддельным.

Граждане, которые умышленно предъявляют поддельные страховые документы, обязаны оплатить штраф до 50 тыс. грн или понести наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

За подделку документов в соответствии с действующим законодательством также предусмотрен штраф до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от 6 месяцев, или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.

С момента использования пограничниками базы данных МТСБУ было обнаружено около 30 полисов с признаками фальсификации (подделки). Более 50 автомобилей возвращено в связи с выявлением недействительных страховых сертификатов, зафиксировано более тысячи случаев попытки пересечь границу без страховых документов.

В течение января следующего года планируется обеспечить автоматизированную проверку страховых сертификатов во всех пунктах пропуска для автомобильного сообщения.

Теги: #госпогранслужба #зеленая_карта
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