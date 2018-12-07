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15:46 07.12.2018

Литва расширила "черный список" россиян в связи с захватом украинских судов в районе Керченского пролива

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Литва расширила "черный список" россиян в связи с захватом украинских судов в районе Керченского пролива

Литва в пятницу дополнила "черный список" граждан РФ в связи актом агрессии против трех военных судов Украины в районе Керченского пролива 25 ноября.

Решение по предложению МИД Литвы принял Департамент миграции (ДМ). "Решение принято", - сказала в пятницу агентству BNS директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Ни МИД, ни ДМ не комментируют состав расширенного "черного списка", но дипломатические источники сообщили агентству, что в него дополнительно внесено 20 человек.

В МИД Литвы в четверг сообщили, что предлагают "применить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море".

Как говорится в сообщении, министерство официально обратилось в ДМ с тем, чтобы в национальный список нежелательных лиц были включены люди, которые "непосредственно участвовали в осуществлении акта агрессии против военных судов Украины", а также представители военного командования России.

В МИД Литвы считают, что действия этих лиц грубо нарушили международное право и создают серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, находящаяся в пятницу в Киеве с официальным визитом, сообщила, что Вильнюс ввел национальные санкции против лиц, совершивших акт агрессии в Керченском проливе против украинских военных суден и моряков.

"Мы приняли наши национальные санкции против людей, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе. Они теперь не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране", - сказала президент Литвы на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в пятницу, сообщает сайт главы Украинского государства.

Д.Грибаускайте также сообщила, что на следующей неделе состоится заседание Совета Европейского Союза, во время которого будет обсуждаться вопрос санкций против Российской Федерации.

"Азовское море не является территорией России. В этих водах действуют все международные договоренности и соглашения. Россия, так же как и все другие страны, должна четко выполнять требования этих международных соглашений. Если нет, мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину, будем увеличивать свое военное присутствие", - сказала она.

"Мы должны обеспечить свободное передвижение кораблей в Керченском проливе", - добавила Д.Грибаускайте.

Теги: #мид_литвы #черный_список #россияне #керчь #литва
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