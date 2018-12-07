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15:37 07.12.2018

Полторак и Купер согласовали совместные действия по реализации евроатлантических стремлений Украины

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Полторак и Купер согласовали совместные действия по реализации евроатлантических стремлений Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак и заместитель министра обороны США по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер согласовали совместные действия по реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Сегодня провел встречу с заместителем министра обороны США госпожой Лорой Купер. Проинформировал иностранную делегацию о ситуации, сложившейся в результате очередного акта открытой вооруженной агрессии со стороны России, который состоялся в Керченском проливе", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам встречи в пятницу в Киеве.

Также, по его словам, они обсудили вопросы реализации закона Украины "О национальной безопасности Украины", в частности в контексте внедрения гражданского демократического контроля в Министерстве обороны Украины, реформирование системы управления, проведения оборонного обзора и ключевых аспектов оборонной реформы.

В ходе встречи также были определены приоритеты по усилению двустороннего сотрудничества Украины и США на ближайшую перспективу и конкретные меры, которые будут реализовываться с использованием помощи США и других международных партнеров.

"Кроме того, обсудили перечень первоочередных потребностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, а также согласовали совместные действия по реализации евроатлантических стремлений нашего государства", - отметил С.Полторак.

Теги: #полторак #купер
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