Проверка Минкультуры Украины состояния сооружений в Почаевской лавре не нашла нарушений

По итогам проверки Почаевской лавры представители украинского государства остались довольны тем, как насельники обители ухаживают за ее сооружениями.

"Сказали, что состояние идеальное", - заявил пресс-секретарь лавры иеромонах Гавриил, которого цитирует в пятницу информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

В минувшую среду Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник во исполнение приказа министра культуры проверил состояние сооружений на территории лавры, которые ныне находятся в составе заповедника. В состав комиссии вошли представители заповедника и сотрудник Службы безопасности Украины.

Замдиректора заповедника Игорь Деревинский в комментарии информационно-просветительскому отделу рассказал, что проверка была проведена на предмет соблюдения законодательства об охране культурного наследия и порядка использования зданий с учетом состояния культурных ценностей, которые есть в лавре.

И.Деревинский подтвердил, что полностью доволен осмотром и сотрудничеством с духовенством обители. "Все в надлежащем состоянии, законодательство в настоящее время соблюдается. Все с пониманием отнеслись к этой работе - как представители комиссии, так и представители духовенства", - сказал он.