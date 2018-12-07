В Днепре проверяют информацию о минировании вокзалов и станций метро

В Днепре в пятницу в полицию поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала, Южного железнодорожного вокзала, автовокзалов, а также станций метрополитена.

"Сообщение о минировании поступило в дежурную часть Днепровского отдела полиции 7 декабря в 12:00. Сейчас правоохранители проверяют помещения и прилегающую территорию Центрального, Южного железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что для проверки объектов инфраструктуры на место выехала взрывотехническая служба, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, сотрудники ГСЧС и представители других служб.

Сейчас полиция устанавливает личность минера. Решается вопрос об открытии уголовного производства.