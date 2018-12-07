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14:41 07.12.2018

На украинских общенациональных каналах 90% вещания были на государственном языке

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На украинских общенациональных каналах 90% вещания были на государственном языке

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что необходимо стремиться к 90% вещанию на украинском языке для общенациональных каналах, где 10% будут отданы для вещания на языках национальных меньшинств.

"Очевидно, мы стремимся к тому, чтобы на общенациональных украинских каналах 100% вещания или 90% вещания были на государственном языке. Почему я говорю о 90%, потому что в Украине есть много нацменшинств и их права, безусловно, должны быть защищены. Так как выходит украиноязычная программа на польском телевидении, так и у нас могла бы выходить польская, венгерская или румынская программа. И 10% для этого, как мне кажется, было бы вполне достаточно", - сказал он на круглом столе "Языковые квоты на телевидении" в пятницу в Киеве.

По словам нардепа, законом должен быть предусмотрен переходной период.

Он проинформировал, что продолжается работа над подготовкой закона о государственном языке ко второму чтению.

"Мы сейчас работаем над новым законом, готовим его ко второму чтению… наша рабочая группа комитета по вопросам культуры и духовности продолжает работу над законом об украинском языке, как государственном", - отметил Н.Княжицкий.

Теги: #княжицкий #телевещание #язык
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