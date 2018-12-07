События

13:09 07.12.2018

"Нацкорпус" митинговал близ АПУ с требованием заблокировать работу российского бизнеса в Украине и разорвать договора с РФ

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Партия "Национальный корпус" и Национальные дружины провели акцию на подходах к зданию администрации президента Украины с требованием заблокировать функционирование российского бизнеса в Украине, и разорвать любые договора и взаимоотношения со страной-агрессором – Российской Федерацией.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу несколько сотен активистов "Нацкорпуса" и Нацдружин собрались на Майдане Независимости, после чего проследовали по улице Институтской до пересечения с улицей Банковой. Там они провели свой митинг.

Активисты призвали президента Украины Петра Порошенко предпринять более конкретные и решительные действия по запрету функционирования российского бизнеса на территории Украины и разорвать существующие договора и соглашения между Украиной и РФ.

Традиционно на подходах к зданию администрации президента дежурит кордон сотрудников полиции и Национальной гвардии, установлены металлические ограждения.

Акция прошла спокойно.

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