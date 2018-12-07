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12:51 07.12.2018

Отопление в Белой Церкви полностью восстановлено

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Отопление в Белой Церкви полностью восстановлено

Теплоснабжение в Белой Церкви (Киевская обл.) полностью восстановлено, сообщил городской голова Геннадий Дикий.

"Подключена к теплоснабжению последняя 75-я котельная. Отопление в городе восстановлено полностью", - написал Г.Дикий в своей странице в соцсети "Фейсбук" около полудня пятницы и поблагодарил работников "Киевоблгаза" и "Теплосетей" за работу.

Ранее в пятницу он сообщил, что из-за аварии на газопроводе высокого давления в Киевской области временно прекращалось газоснабжение котельных в Белой Церкви, и, как следствие, в городе прекращалось теплоснабжение. При этом мэр добавил, что "Киевоблгаз" обещал устранить аварийную ситуацию ориентировочно за три часа.

Теги: #теплоснабжение #белая_церковь
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