Отопление в Белой Церкви полностью восстановлено

Теплоснабжение в Белой Церкви (Киевская обл.) полностью восстановлено, сообщил городской голова Геннадий Дикий.

"Подключена к теплоснабжению последняя 75-я котельная. Отопление в городе восстановлено полностью", - написал Г.Дикий в своей странице в соцсети "Фейсбук" около полудня пятницы и поблагодарил работников "Киевоблгаза" и "Теплосетей" за работу.

Ранее в пятницу он сообщил, что из-за аварии на газопроводе высокого давления в Киевской области временно прекращалось газоснабжение котельных в Белой Церкви, и, как следствие, в городе прекращалось теплоснабжение. При этом мэр добавил, что "Киевоблгаз" обещал устранить аварийную ситуацию ориентировочно за три часа.