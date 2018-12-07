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12:48 07.12.2018

На КПВВ "Майорск" 44 взрослых и 2 детей вынуждены были ночевать в палатках ГСЧС из-за "порывистого" пропуска автомобилей через блокпосты боевиков

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На КПВВ "Майорск" 44 взрослых и 2 детей вынуждены были ночевать в палатках ГСЧС из-за "порывистого" пропуска автомобилей через блокпосты боевиков

Боевики на своих блокпостах на линии разграничения на Донбассе накапливают значительное количество людей и автомобилей, а затем, перед закрытием украинский контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) одновременно их выпускают, подвергая граждан опасности пребывания в "серой зоне" в темное время суток, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины, на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут" накануне в четверг в 17:30 с временно оккупированной территории Украины на КПВВ "Майорск" прибыли 17 гражданских автомобилей.

"Это имело беспрецедентный характер, поскольку люди прибыли через полчаса после окончания установленного графика работы КПВВ. Однако в целях обеспечения безопасности мирных граждан, среди которых были и дети, командование объединенных сил приняло решение о перемещении всех граждан на контролируемую территорию под защиту подразделений из состава ООС", - сказано в сообщении.

В результате, 44 взрослых и 2 детей, прибывших в машинах, разместили в палатках Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и обеспечили всем необходимым.

"Сегодня утром после открытия КПВВ все граждане и транспортные средства оформлены в установленном порядке и пропущены на контролируемую территорию", - сказано в сообщении.

"Представители российско-оккупационных войск своими дерзкими действиями препятствуют гражданским лицам, из-за чего перед выездом из оккупации люди находятся в длинных очередях перед блокпостами боевиков и часами проходят так называемый "контроль". Кроме этого, пророссийские наемники создают "порывистое" движение транспортных средств, когда в течение суток и особенно перед окончанием работы КПВВ накапливают значительное количество автомобилей, а затем, перед самым закрытием, одновременно их выпускают", - рассказали в Госпогранслужбы

Такими действиями боевики подвергают граждан потенциальной опасности пребывания в темное время суток в так называемой "серой зоне", и командование ООС неоднократно принимало решение о продлении работы КПВВ для пропуска граждан на подконтрольную Киеву территорию. "С начала года такие решения принимались более 60 раз", - сказано в сообщении.

Украинские пограничники из состава ООС напоминают, что сейчас действует зимний режим работы контрольных пунктов въезда-выезда – пропуск лиц и транспорта осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00.

Теги: #кпвв
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