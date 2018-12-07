Белая Церковь осталась без отопления

Из-за аварии в пятницу утром на газопроводе высокого давления в Киевской области временно будет прекращено газоснабжение котельных в Белой Церкви, следовательно, в городе прекратится теплоснабжение, сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

"По информации "Киевоблгаза", на газопроводе высокого давления произошла авария. Для сохранения газоснабжения в домах будет временно прекращено газоснабжение котельных, следовательно, прекратится теплоснабжение", - написал он в своей странице в"Фейсбук" в пятницу до полудня.

При этом мэр добавил, что "Киевоблгаз" обещает устранить аварийную ситуацию ориентировочно за три часа, значит, отопление сразу же будет восстановлено.

"Надеюсь, мы даже не успеем ощутить неудобства, поэтому не поддавайтесь паническим настроениям", - написал городской голова Белой Церкви.