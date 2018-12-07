Следователи ГБР проверят правомерность применения полицейским оружия против ранившего его ножом посетителя супермаркета в Харькове

Следователи Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют правомерность применения табельного огнестрельного оружия полицейским взвода охраны в супермаркете "Рост" в Харькове, в результате которого погиб человек.

"Уголовное производство открыто по статьям "умышленное убийство" и "превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" (ч.1 ст.115 и ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины)", - сообщается на официальном сайте ГБР в пятницу.

Как сообщалось, вечером 5 декабря в Харькове в супермаркете "Рост" посетитель отказался платить за товар и в результате конфликта ударил ножом сотрудника полиции охраны. В ответ полицейский использовал табельное огнестрельное оружие и ранил нападавшего.

Обоих пострадавших госпитализировали в Институт неотложной хирургии. Ночью 24-летний мужчина, напавший на полицейского, умер. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Полтавское теруправление ГБР распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.