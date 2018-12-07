США готовы и дальше поддерживать Украину в укреплении флота и реформе оборонпрома - замминистра обороны

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и замминистра обороны США по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер обсудили в Киеве вопросы первоочередных потребностей украинских ВМС и последующие шаги в контексте получения Украиной помощи в сфере безопасности.

"Лора Купер подчеркнула, что США готовы поддержать Украину в дальнейшем укреплении ВМС и реформе оборонной промышленности в соответствии со стандартами НАТО", - сообщает в пятницу утром пресс-служба украинского вице-премьера.

И.Климпуш-Цинцадзе поблагодарила американскую сторону за своевременное публичное осуждение российской агрессии против Украины в районе Керченского пролива, которая является грубым нарушением международного права, а также блокирование РФ украинских портов Бердянск и Мариуполь, что уже негативно влияет на экономическую ситуацию на Востоке Украины.

В свою очередь Л.Купер подтвердила, что США готовит комплексный ответ на действия Кремля. "Мы четко понимаем, что это был полноценный акт агрессии со стороны РФ", - подчеркнула она.

Заместитель министра обороны США отметила единство европейских и западных лидеров по осуждению агрессивных действий России в Украине. "Мы видим единство в вопросе поддержки Украины международным сообществом. Лидеры стран ЕС и США четко заявили о том, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть захваченные украинские суда", - отметила она.

Во время встречи речь шла также о преобразованиях, которые сейчас происходят в оборонной сфере Украины. В этом контексте И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что, несмотря на давление РФ, Украина не собирается замедлять темпы реформ в государстве, включая реформирование Вооруженных сил.

"Украина четко демонстрирует желание осуществлять необходимые трансформации в секторе безопасности и обороны. В частности, в этом году был принят закон "О национальной безопасности Украины", который приближает нас к стандартам и критериям НАТО. Теперь необходимо осуществить следующие шаги для его реализации. Рассчитываем, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в преобразованиях оборонной и сферы безопасности", - сказала вице-премьер-министр.