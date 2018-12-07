Более 140 судов ожидают прохода через Керченский пролив
Российская Федерация вопреки международному праву продолжает препятствовать прохождению кораблей через Керченский пролив, вблизи пролива наблюдается значительное скопление судов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Согласно имеющимся у Госпогранслужбы данным, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода через Керченский пролив находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря", - говорится в сообщении пограничного ведомства в пятницу.
Отмечается, что в конце ноября количество судов в Керченском проливе составляло более 400. "И хотя в первые дни декабря ситуация несколько стабилизировалась и несколько дней назад их количество снизилось до 105, сейчас снова фиксируется увеличение", - сообщили в Госпогранслужбе.
По информации ведомства, Россия намеренно продолжает нарушать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года и вынуждает украинские и иностранные торговые суда длительное время ожидать прохода.
"При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты. Всего за минувшие сутки через Керченский пролив они пропустили только 41 судно в обоих направлениях, из которых восемь судов именно из/в портов Украины. При этом последние подвергались проверке представителями ФСБ России", - сказано в сообщении.
Кроме нарушений норм международного права, Россия также не учитывает риск возникновения аварийных ситуаций из-за увеличения и накопления судов на якорных стоянках.