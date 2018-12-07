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10:04 07.12.2018

Более 65 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют на новых акциях "желтых жилетов" во Франции

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Более 65 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют на новых акциях "желтых жилетов" во Франции

Власти Франции выведут на улицы свыше 65 тысяч сотрудников служб безопасности для поддержания правопорядка в связи с запланированными на субботу новыми акциями протеста "желтых жилетов", передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным АП, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил депутатам, что власти предпримут "исключительные" меры безопасности в Париже и других районах страны. Он отметил, что 65 тыс. человек уже выполняют свой долг, и к ним позднее направят подкрепление.

Премьер повторил, что власти согласились отменить запланированное на 2019 год повышение налогов на топливо из-за "крайней напряженности, переживаемой страной".

"Никакие налоги не могут ставить под угрозу гражданский мир", - добавил премьер.

Также в четверг полиция и органы местные провели экстренные совещания, посвященные готовящимся субботним демонстрациям.

Владельцы многих магазинов и ресторанов в Париже планируют закрыть их на субботу в связи с акциями протеста

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом. Находящиеся в оппозиции партии активно критикуют то, как правительство реагировало на акции "Желтых жилетов".

Так, в четверг телеканал БФМ-ТВ сообщил со ссылкой на собственные источники, что несколько французских партий левого толка договорились обсудить вопрос о возможности вынести в парламенте вотум недоверия правительству страны.

Также, как сообщал телеканал, в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку госпереворота.

Теги: #франция #желтые_жилеты
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