Японская прокуратура предъявит обвинения экс-главе Nissan 10 декабря

Прокуратура Токио планирует 10 декабря предъявить обвинения бывшему главе компании Nissan Карлосу Гону, сообщает в пятницу японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

Также прокуратура планирует выдвинуть обвинения, связанные с искажением данных в финансовой отчетности в течение пяти лет, в отношении самой компании Nissan и бывшего уполномоченного директора Грега Келли, задержанного, как и К.Гон, 19 ноября.

Газета отмечает, что в понедельник, 10 декабря, истекает предыдущий срок ареста обоих бывших топ-менеджеров.

К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат, полученных им от Nissan за пять лет, в общей сложности на $44 млн, в направлявшейся регуляторам отчетности. Сам топ-менеджер, уволенный из компании единогласным решением совета директоров, отрицает свою вину.