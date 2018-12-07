Политически мотивированные обвинения против крымского адвоката Курбединова должны быть сняты

Политически мотивированные обвинения против крымского адвоката Эмиля Курбединова, которого задержали в оккупированном Россией Крыму и предъявляют обвинения в публикации в Facebook пятилетней давности, должны быть сняты, а его самого следует немедленно освободить, заявляет директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

"Использование социальных сетей как инструмента преследования активистов в Крыму вызывает все больше беспокойства. Политически мотивированные обвинения против Эмиля Курбединова должны быть сняты, а его самого следует немедленно и безоговорочно освободить", - приводит слова М.Стразерс Amnesty International Украина в пятницу утром.

Она отметила, что после недавнего ареста в Москве правозащитника Льва Пономарева, Э.Курбединов - это уже второй за последние два дня правозащитник, которого арестовали за пост в социальной сети.

"Сходство этих двух случаев очевидно, даже если они не связаны между собой. Оба мужчины являются выдающимися представителями правозащитного сообщества, и именно по этой причине российские власти осуществили сознательную атаку на них", - выразила убеждение М.Стразерс.

Как сообщалось, представители оккупационной власти Российской Федерации задержали в Крыму Э.Курбединова утром 6 декабря. Как сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, адвокат защищает, в частности, украинских моряков-военнопленных. "Адвокат Курбединов защищает как крымскотатарских, так и украинских политических заключенных в оккупированном Россией Крыму. Он также стал одним из адвокатов, занимающихся защитой украинских моряков-военнопленных", - написал Э.Бариев в Facebook.

Как сообщил вечером того же дня "Интерфаксу" коллега задержанного Айдер Азаматов, Э.Курбединову вменяют статью 20.3 КоАП РФ. Статья 20.3 КоАП РФ предполагает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций.

По данным источников "Интерфакса", Э.Курбединову вменяют размещение в соцсети "Фейсбук" поста с символикой "Хизб ут-Тахрир" в 2013 году. Данная организация запрещена в России, но свободно действует в Украине. В 2013 году Крым являлся частью Украины, а весной 2014 года был аннексирован Россией.

В начале 2017 года адвокат Э.Курбединов провел 10 суток в изоляторе временного содержания в Симферополе за пост 2013 г. материалов с символикой "Хизб ут-Тахрир" в соцсети "ВКонтакте".

Киевский районный суд Симферополя 6 декабря не смог вынести решение в рассмотрении административных материалов на адвоката и перенес рассмотрение на утро следующего дня. Заседание суда длилось около пяти часов. Интересы Э.Курбединова в суде представляли более 10-ти адвокатов и правозащитников. "Эмиль до 9.00 утра завтрашнего дня будет дома. В пятницу продолжение процесса", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Э.Курбединова Айдер Азаматов.