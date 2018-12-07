МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 255т гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 255 тонн гуманитарной помощи, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 12 грузовиков от МККК и 8 грузовых авто от УВКБ ООН", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в пятницу утром.

В информации уточняется, что все транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, канцелярские принадлежности, печатные и строительные материалы, лекарственные препараты, товары медицинского назначения, электрический конвектор и зимний набор для домохозяйств общим весом почти 255 тонн.