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08:29 07.12.2018

Трамп призвал помочь Аризоне выстроить стену от незаконных мигрантов

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Трамп призвал помочь Аризоне выстроить стену от незаконных мигрантов

Президент США Дональд Трамп предупредил о массовом наплыве незаконных мигрантов в Аризону, а также призвал конгрессменов Нэнси Пелоси и Чака Шумера утвердить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

"Аризона вместе с нашими военными и пограничниками готовится к массовому наплыву (незаконных мигрантов - ИФ) на неогороженном стеной участке. Мы не позволим им пройти. Большая опасность", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Он призвал "Нэнси и Чака" (Н.Пелоси и Ч.Шумер - ИФ) прийти на помощь Аризоне, "замершей в ожидании мигрантов".

Ранее лидер демократической фракции Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отвергла идею оплаты возведения пограничной стены на мексиканской границе, инициированную президентом Д.Трампом, в обмен на помощь сотням тысяч молодых мигрантов во избежание депортации. По ее словам, большинство демократов считают стену "аморальной, неэффективной и дорогостоящей". Она также отметила, что во время президентской кампании Д.Трамп обещал, что строительство пограничной стены оплатит Мексика.

Н.Пелоси заявила, что защита границ - это "обязанность, которую мы чтим, мы делаем это, уважая наши ценности".

Сенатор-демократ Чак Шумер, в свою очередь, заявил, что план Конгресса США о финансировании безопасности границ на $1,6 млрд не включает средства на возведение девятиметровой бетонной стены, предусмотренной Д.Трампом.

Теги: #сша #конгресс #мигранты #трамп
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