Глава МИД Германии предлагает распространить миссию ОБСЕ на Азовское море

Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас хочет обсудить предложение расширение миссии ОБСЕ на Азовское море во время встречи представителей стран "нормандской четверки", которая должна состояться 11 декабря, сообщает DW.

"Из-за обострения украинско-российского кризиса вокруг Азовского моря и Керченского пролива министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) предложил распространить действие мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Азовское море. Об этом он заявил в четверг, 6 декабря, на полях встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане, сообщает агентство dpa", – говорится в сообщении на сайте издания в четверг.

По словам Г.Мааса, это станет темой обсуждения во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря, в Берлине. Ранее о проведении встречи в таком формате договорились канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако позже представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт Москвы и Киева вокруг Керченского пролива не может быть темой нормандского формата.

Как отмечается, перед этим глава немецкого МИД встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров. "Я думаю, что с украинской стороны она была расценена как рациональная. С российской же стороны, наоборот, очень и очень скептически", - резюмировал Г.Маас.

Как сообщили в МИД Украины после встречи Мааса с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, стороны также договорились продолжить диалог в рамках рабочего визита Климкин в Германию на следующей неделе. "Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство Германии в формировании сильной и всеобъемлющей ответы ЕС на воинственную риторику Кремля и агрессивные действия, угрожающие безопасности евроатлантического пространства", - говорится в сообщении МИД Украины.

В издании напомнили, что на данный момент действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на сухопутную территорию Украины и имеет целью, в частности, наблюдение за реализацией минских договоренностей. После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.