События

07:39 07.12.2018

У военнопленных украинских моряков тяжелые ранения ног и ампутация пальцев кисти

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У военнопленных украинских моряков находящихся в СИЗО Москвы тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки, сообщила советник командующего ВМС Виктория Христенко.

"Трое моряков находятся в "Матросской тишине". Ни видео, ни подтверждения о характере ранений официально не получили наши консулы, кроме того, что будто бы раненых посетила омбудсмен Москвы. У одного из парней тяжелое ранение ног, то, что он передвигается с костылями - ни о чем нам не говорит, мы не видим его ранений и какую ему сделали операцию в изоляторе. У одного из парней травматическая ампутация пальцев кисти", - сказала В.Христенко в эфире ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Прямой" в четверг вечером.

В информации отмечается, что эта информация получена от волонтеров, которые помогали морякам во время пребывания в Симферопольском СИЗО.

Также В.Христенко призвала писать письма пленным морякам, отметив, что письма должны быть на русском языке, не иметь украинской символики и не затрагивать политические темы, иначе их не пропустит тюремная цензура.

Как сообщалось, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг посетила трех раненых украинских моряков, которые содержатся в медицинской части СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

"Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья", - написала Т.Москалькова на своей странице в Instagram.

По словам омбудсмена, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику.

"На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами", - отметила Т.Москалькова.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море.

29 ноября военнопленные были этапированы в Москву в следственный изолятор "Лефортово". При этом трех раненых моряков поместили в медблок СИЗО "Матросская тишина" - сотрудника СБУ Василия Сороку и членов экипажей Андрея Артеменко и Андрея Эйдера.

Теги: #состояние #россия #украина #моряки
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