События

07:18 07.12.2018

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий получил ранения

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За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий получил ранения

За минувшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям наших войск и продолжили применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий, один украинский военный получил ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

Незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 82-мм обстреливали позиции ООС вблизи Новотошковского, провокационный огонь из стрелкового оружия зафиксирован на подступах к Марьинке.

Наибольшую огневую активность боевики проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из ручных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам ООС вблизи Чермалыка, Водяного и Лебединского.

"С начала текущих суток враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 6 декабря, один боевик был уничтожен, еще два – получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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