Кличко примет участие в съезде Христианско-демократического союза в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко в Германии примет участие в 31-м съезде партии "Христианско-демократический союз", сообщили в пресс-службе городского головы украинской столицы.

"Мэр Киева Виталий Кличко посетит 31-й съезд партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), который состоится 7-8 декабря в Гамбурге, Германия", – говорится в сообщении обнародованном пресс-службой в четверг.

Нынешний съезд очень важен для будущего как самой партии, так и ФРГ. ХДС, который является одним из самых успешных политических партий в Европе, должен избрать нового лидера. Ангела Меркель, которая возглавляет партию уже в течение 18 лет, уходит с поста председателя партии и, по ее предыдущим заявлениям, не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы немецкого правительства в 2021 году.

Свои кандидатуры на лидерство в политической силе выдвинули 12 членов ХДС, однако наибольшие шансы имеют три из них.

"Христианско-демократический союз" - самая многочисленная и ведущая партия Германии, основанная в 1945 году. Является членом Европейской народной партии и партнером партии "УДАР Виталия Кличко", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, нового лидера ХДС изберут в пятницу на партийном съезде в Гамбурге.

Радиостанция "Немецкая волна" отмечает, что на пост председателя ХДС претендуют трое фаворитов: бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Ф.Мерц с 2000 по 2002 годы возглавлял партийную фракцию в бундестаге после отставки Вольфганга Шойбле с этого поста. Затем он ушел в бизнес, где добился значительных успехов, став председателем Наблюдательного совета германского подразделения компании BlackRock.

Главным соперником Ф.Мерца является генеральный секретарь ХДС А.Крамп-Карренбауэр. Сама А.Меркель поддерживает А.Крамп-Карренбауэр.

"Немецкая волна" называет Й.Шпана самым амбициозным кандидатом, который резко критикует миграционную политику А.Меркель и выступает за запрет ношения атрибутов мусульманской одежды, закрывающих лицо.

Радиостанция отмечает, что ранее в истории ХДС было только два случая, когда выборы председателя партии проходили на альтернативной основе: последний такой случай был в начале 1970-х годов. В этот раз на пост председателя партии ХДС впервые претендуют более двух человек.