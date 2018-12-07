Раненые украинские моряки не жалуются на условия в "Матросской тишине" - омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила трех раненых украинских моряков, которые содержатся в медицинской части СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

"Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья", - написала Т.Москалькова на своей странице в Instagram.

По словам омбудсмена, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику.

"На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами", - отметила Т.Москалькова.

По ее словам, морякам обеспечено усиленное питание, они могут открыть счета и покупать дополнительные продукты. Кроме того, моряки имеют доступ к библиотеке, каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по ч.3 ст.322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и охарактеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом Симферополя до 25 января 2019 года.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

29 ноября арестованные были этапированы в Москву в следственный изолятор "Лефортово". При этом трех раненых моряков поместили в медблок СИЗО "Матросская тишина" - сотрудника СБУ Василия Сороку и членов экипажей Андрея Артеменко и Андрея Эйдера.