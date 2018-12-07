В ОБСЕ представлены доказательства милитаризации Россией оккупированного Крыма

В ОБСЕ представлены доказательства милитаризации оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ состоялся тематическое мероприятие министерского уровня "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина) и частей Черного и Азовского морей".

Мероприятие состоялось при содействии делегаций и при участии руководства МИД США, Канады, Польши, Литвы, Дании, Швеции, Великобритании, Латвии, Румынии, Грузии и Эстонии.

"Широкой аудитории участников и СМИ были представлены доказательства милитаризации Россией оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины в районе Керченского залива, которые представляют серьезную угрозу для всего черноморского региона", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

В своих выступлениях партнеры выразили полную поддержку Украине, призвали к немедленному освобождению украинских военнопленных, а также обсудили возможные шаги в направлении сдерживания агрессора.

Осуществленная презентация имела важное значение в контексте рассмотрения в декабре этого года ГА ООН проекта украинской резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина) и частей Черного и Азовского морей", – сказано в сообщении.