События

22:33 06.12.2018

Суд в Крыму около пяти часов рассматривал дело адвоката Курбединова, продолжит заседание в пятницу

2 мин читать
Суд в Крыму около пяти часов рассматривал дело адвоката Курбединова, продолжит заседание в пятницу

Киевский районный суд Симферополя в пятницу продолжит рассмотрение административных материалов на адвоката Эмиля Курбединова, подозреваемого в распространении экстремистской информации в интернете.

Заседание суда длилось в четверг около пяти часов. Интересы Э.Курбединова в суде представляли рекордное количество юристов: более 10-ти адвокатов и правозащитников.

"Эмиль до 9.00 утра завтрашнего дня будет дома. В пятницу продолжение процесса", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Э.Курбединова Айдер Азаматов.

Э.Курбединову вменяют часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций).

Э.Курбединову, как сообщили ранее источники "Интерфакса", инкриминировали размещение в 2013 году в соцсети "Фейсбук" поста с символикой "Хизб ут-Тахрир".

Аккаунт адвоката в этой социальной сети, по данным на вечер четверга, недоступен.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") крымской полиции задержали в четверг Э.Курбединова по дороге в офис, сообщил "Интерфаксу" его коллега Айдер Азаматов.

Представитель пресс-службы МВД по республике Крым сказал "Интерфаксу", что крымская полиция не подтверждает, но и не опровергает данную информацию.

Э.Курбединов занимается в Крыму резонансными делами. В его "кейсе" - защита фигурантов дел "Хизб ут-Тахрир", дела заместителя председателя меджлиса крымских татар Ильми Умерова и журналиста подразделения "Радио Свобода" Николая Семены, осужденных по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Э.Курбединов также является одним из адвокатов, занимающихся защитой моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных российскими пограничниками в Черном море за нарушение границ России в ноябре.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал задержание Э.Курбединова "запугиванием защитников украинских моряков" и сообщил о событиях в Крыму своим коллегам во время заседания ОБСЕ.

Как ранее сообщал "Интерфакс", Э.Курбединов провел 10 суток в изоляторе временного содержания в Симферополе в начале 2017 года за пост 2013 года с символикой "Хизб ут-Тахрир", но в другой соцсети - "ВКонтакте". Тогда ему вменялась та же статья КоАП РФ.

Теги: #крым #адвокат #украина #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд перенес на 19 декабря заседание о привлечении депутата Дзензерского к уголовной ответственности за недостоверный отчет в НАПК

В оккупированном Крыму задержан адвокат Курбединов, защищающий украинских военнопленных моряков

Канцелярия прокурора МУС намерена в ближайшее время завершить анализ юрисдикции по делам Украины относительно Крыма и Донбасса

Порошенко и Турчинов поздравили военных с Днем Вооруженных сил Украины

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В Винницкой области полицейские задержали машину с наркотиками и принадлежностями для их изготовления – полиция

Гражданин Украины пытался выехать в РФ на Lexus с поддельными документами – Госпогранслужба

Вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, был одним из ключевых на встрече с депутатами Европарламента – Климпуш-Циндзадзе

Проект резолюции "О милитаризации Азовского моря" Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря - Ельченко

Кабмин внес в Раду законопроект с изменениями в бюджет-2018

ПОСЛЕДНЕЕ

Делегаты ХДС избирают преемника Меркель на пост главы партии

В Киеве переименовали улицу Механизаторов, Советский переулок и Новороссийскую площадь

Британия предоставила достаточные гарантии Ассанжу, чтобы тот покинул посольство Эквадора

Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в четверг, потерь нет

Рада продлила соглашение с Нидерландами о миссии защиты расследования крушения MH17

США провели внеплановый полет над Украиной из-за событий в Керченском проливе - Пентагон

УПЦ-КП проведет 13 декабря Архиерейский собор для принятия решений накануне Объединительного собора

Глава АПУ Райнин стал почетным гражданином Харьковской области

В Париже временно закрыли Сорбонну из соображений безопасности

Турчинов выступает за внедрение научных исследований и инноваций в производство нового вооружения и военной техники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА