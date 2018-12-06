В Киеве переименовали улицу Механизаторов, Советский переулок и Новороссийскую площадь

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение о переименовании очередных двух улиц, площади и переулка в столице, сообщается на официальном сайте горсовета.

Улица Механизаторов в Соломенском районе получила название Генерала Шаповала - в честь Героя Украины, разведчика, генерал-майора Вооруженных сил Украины, командира 10-го отдельного отряда специального назначения начальника специального резерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины, погибшего во время российско-украинской войны в результате террористического акта.

Новое название получил и переулок Советский в Соломенском районе (c.Жуляны), который получил имя Константина Михальчука - выдающегося украинского языковеда и этнографа.

Также переименована улица Толстого в Деснянском районе (с.Троещина). Она названа честь Владимира Беца - украинского выдающегося анатома и гистолога, педагога, общественного деятеля, профессора Киевского университета, члена многих научных обществ. В честь Льва Толстого эта улица была назвала в 1965 году, когда с.Троещина была отдельным населенным пунктом, административно не подчиненном Киеву. В центре Киева (Шевченковский район) была и остается другая ул.Толстого.

Также поддержано предложение о переименовании Новороссийской площади в Днепровском районе (дорожная развязка возле станции метро "Черниговская") в честь города Чернигов. Как отмечается в сообщении, это переименование "было инициировано местными жителями, депутатами Киевского городского совета и постоянной комиссией Киевсовета по вопросам культуры и туризма с учетом расположения площади, в том числе и возле станции метро "Черниговская".

Кроме того, получил название Ковтуновский безымянный переулок, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана в Деснянском районе (с.Троещина). Новое название происходит от местности Ковтуновка, в котором расположен переулок.

Название "Железнодорожный" присвоено безымянному скверу возле площади Петра Кривоноса, где находится памятный знак железнодорожникам. Название происходит от прежнего названия Железнодорожного района (ныне вошел в состав Соломенского), на территории которого расположен сквер.